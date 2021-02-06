Отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться 

Сообщение о разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна шокировало поклонников звездной пары. Совсем недавно они публиковали в блогах фотографии свадьбы на Мальдивах, как уже вскоре заявили о расставании. Ольга обвинила бывшего любимого в изменах и рукоприкладстве, а Дава в ответ записал трек о разрыве с Бузовой под названием «Обнулила нас».

В обсуждении разрыва пары подключилась и мать Давы, которая нелицеприятно отозвалась о бывшей сына. Не обошел вниманием эту тему и отец Ольги. Игорь Бузов оставил под одним из постов в блоге Манукяна комментарий, призывающий Давида вернуться к Оле:

Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает.

Манукян пока никак не прокомментировал предложение отца бывшей возлюбленной, а вот поклонники его поддержали, забросав Даву комментариями с просьбами восстановить отношения с Бузовой.