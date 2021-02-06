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Отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться 

Александра Нечаева 4 часа назад
Отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться
Фото: @buzova86
Сообщение о разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна шокировало поклонников звездной пары. Совсем недавно они публиковали в блогах фотографии свадьбы на Мальдивах, как уже вскоре заявили о расставании. Ольга обвинила бывшего любимого в изменах и рукоприкладстве, а Дава в ответ записал трек о разрыве с Бузовой под названием «Обнулила нас».
В обсуждении разрыва пары подключилась и мать Давы, которая нелицеприятно отозвалась о бывшей сына. Не обошел вниманием эту тему и отец Ольги. Игорь Бузов оставил под одним из постов в блоге Манукяна комментарий, призывающий Давида вернуться к Оле:

Давид, а не хочешь разнулить? Она страдает.

Манукян пока никак не прокомментировал предложение отца бывшей возлюбленной, а вот поклонники его поддержали, забросав Даву комментариями с просьбами восстановить отношения с Бузовой.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Лещенко рассказал, почему так и не усыновил ребенка.
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Звёзды , Давид Манукян
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