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«Работать я люблю»: Волочкова показала изувеченные ноги 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Волочкова показала изувеченные ноги
Фото: Teleprogramma.pro
Недавно Анастасия Волочкова отметила свой день рождения. Популярной блондинке исполнилось 45 лет. Сразу после этого она объявила о расставании со своим молодым человеком, которого так и не представила публике за несколько месяцев романа. Якобы мужчину звали Олег. Вместе с ним балерина несколько раз побывала на курортах — в Турции и на Мальдивах и даже готовилась к свадьбе. Но теперь знаменитая балерина снова свободна. В своем Instagram она опубликовала откровенное фото, на котором запечатлела ноги после того, как сняла с них пуанты.
@volochkova_art
«Снимая любимую обувь после репетиции… Поработать я люблю…», — подписала снимок Волочкова. Но комментарии к публикации отключила.
Напомним, ранее о расставании со своим возлюбленным Давой сразу после дня рождения объявила самая популярная девушка Ольга Бузова. Поющая ведущая тоже отметила юбилей — 35 лет.
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