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Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске 

Lenta.ru и ещё 6 17 часов назад
Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске
Фото: Lenta.ru
Российского продюсера Бари Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске. Его сын Бари Алибасов-младший встретил отца из наркологической клиники и забрал в Калининград, пишет StarHit.
Адвокат сына продюсера Александр Бенхин рассказал, что Алибасов проходил курс лечения в клинике Евгения Бучацкого. Передвижение на инвалидной коляске связано, как предполагает издание, с болями в ногах, на которые продюсер жаловался ранее.
Также Бенхин сказал, что ему удалось защитить шоумена от нападок его бывшего пиар-менеджера Вадима Горжанкина:

«Сначала Алибасов заявил, что Горжанкин — мошенник, занимается делами, порочащими его доброе имя. Но, выйдя из клиники, Бари Каримович попросил прекратить это дело, потому что он не такой уж кровожадный».

Сын Алибасова прокомментировал и недавний развод отца с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, он восхищается этой парой, которая при всем медийном скандале сохранила теплые отношения.

«Просто окружающим было выгодно, чтобы они скандалили, ведь на этом можно было заработать большие деньги. Честно сказать, это я настоял на разводе отца, потому что не хотел, чтобы часть его наследства перешла той же Ольге (дочери Федосеевой-Шукшиной)»,

— заявил Алибасов-младший. Ольга Шукшина ранее выдвигала аналогичные претензии семье продюсера.
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Звёзды , Вадим Горжанкин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , StarHit
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