Родственники Сенчиной распродадут многомилионное наследство 

Родственники Сенчиной после ее смерти унаследовали три квартиры в Санкт-Петербурге, место для автомобиля и загородный дом в поселке «Солнечное». По данным журналистов, сразу после смерти артистки Андреев продал одну из квартир, находящуюся на Пушкарской улице.

Сенчина также завещала сыну загородный двухэтажный коттедж площадью почти 294 квадратных метра. На данный момент там проживает ее третий супруг. Однако мужчина и его пасынок выставили объект на продажу и хотят получить за него почти 50 миллионов рублей. Свое решение Андреев объяснил тем, что со временем ему стало тяжело находиться в доме, где все напоминает о покойной супруге.