Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Родственники Сенчиной распродадут многомилионное наследство 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Родственники Сенчиной распродадут многомилионное наследство
Фото: Lenta.ru
Третий супруг и продюсер покойной народной артистки России Людмилы Сенчиной Владимир Андреев и ее сын от первого брака Вячеслав Тимошин решили распродать многомиллионное наследство певицы. В одной из квартир уже проживают новые владельцы. Об этом стало известно в эфире программы «Звезды сошлись», запись опубликована в аккаунте телеканала НТВ на YouTube.
Родственники Сенчиной после ее смерти унаследовали три квартиры в Санкт-Петербурге, место для автомобиля и загородный дом в поселке «Солнечное». По данным журналистов, сразу после смерти артистки Андреев продал одну из квартир, находящуюся на Пушкарской улице.
Сенчина также завещала сыну загородный двухэтажный коттедж площадью почти 294 квадратных метра. На данный момент там проживает ее третий супруг. Однако мужчина и его пасынок выставили объект на продажу и хотят получить за него почти 50 миллионов рублей. Свое решение Андреев объяснил тем, что со временем ему стало тяжело находиться в доме, где все напоминает о покойной супруге.
Людмила Сенчина умерла в больнице Санкт-Петербурга 25 января 2018 года в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Однако врачи не давали ей пессимистичные прогнозы. Певица продолжала давать концерты практически до последних дней жизни.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Последние новости
Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов Германия, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Жириновский одним словом предсказал следующего президента России Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?» Путин задался вопросом «Где деньги, Зин?»
Женский форум
Звёзды , Вячеслав Тимошин , Людмила Сенчина , Владимир Андреев , НТВ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение