Родственники Романа Виктюка не отдадут московским властям его квартиру 

«Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки. Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс», — объяснила женщина.