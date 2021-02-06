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Родственники Романа Виктюка не отдадут московским властям его квартиру 

Полина Алферова 2 часа назад
Родственники Романа Виктюка не отдадут московским властям его квартиру
Фото: Globallookpress.com
Внучатая племянница знаменитого режиссера опровергла заявления некоторых СМИ о судьбе элитной квартиры Романа Виктюка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двухкомнатная квартира на Тверской рядом с Кремлем и Государственной думой может отойти московским властям. Родственница Романа Виктюка подчеркнула, что квартира была приватизирована с оформлением всех соответствующих документов.

«Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки. Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс», — объяснила женщина.

Согласно примерным оценкам, жилье режиссера стоит около пятидесяти миллионов рублей. В свое время квартира принадлежала сыну и внуку Сталина. Виктюк получил ее благодаря хлопотам актера Михаила Ульянова.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной.
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Звёзды , Михаил Ульянов , Роман Виктюк , Госдума , Правительство Москвы
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