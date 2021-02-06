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На слуху: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной 

Полина Алферова 2 часа назад
На слуху: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной
Фото: @penkinofficial
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Отец Бузовой призвал Даву к ней вернуться

@buzova86
Сообщение о разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна шокировало поклонников звездной пары. Совсем недавно они публиковали в блогах фотографии свадьбы на Мальдивах, как уже вскоре заявили о расставании. Ольга обвинила бывшего любимого в изменах и рукоприкладстве, а Дава в ответ записал трек о разрыве с Бузовой под названием «Обнулила нас».
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"Он ничему детей не научит": Фадеев высказался о Криде

@fadeevmaxim
Продюсер раскритиковал нового наставника шоу "Голос. Дети". Своим мнением Максим Фадеев, который занимал кресло наставника в предыдущих сезонах проекта, поделился в интервью с корреспондентом издания Sobesednik.
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Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной

Globallookpress.com
В интервью «Собеседнику» певец Сергей Пенкин рассказал, почему перестал общаться со своей подругой Ларисой Долиной, хотя раньше они поддерживали теплые отношения и ходили друг к другу в гости. Такую перемену певец связал с новым спутником жизни Ларисы Долиной.
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Родственники Романа Виктюка не отдадут московским властям его квартиру

Globallookpress.com
Внучатая племянница знаменитого режиссера опровергла заявления некоторых СМИ о судьбе элитной квартиры Романа Виктюка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двухкомнатная квартира на Тверской рядом с Кремлем и Государственной думой может отойти московским властям. Родственница Романа Виктюка подчеркнула, что квартира была приватизирована с оформлением всех соответствующих документов.
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Видео дня. Где сейчас певица с мужским голосом из группы “Чи-Ли”
Женский форум
Звёзды , Максим Фадеев , Давид Манукян , Сергей Пенкин , Роман Виктюк , Госдума , Правительство Москвы
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