На слуху: Пенкин объяснил, почему не общается с Долиной 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
@buzova86
Сообщение о разрыве Ольги Бузовой и Давида Манукяна шокировало поклонников звездной пары. Совсем недавно они публиковали в блогах фотографии свадьбы на Мальдивах, как уже вскоре заявили о расставании. Ольга обвинила бывшего любимого в изменах и рукоприкладстве, а Дава в ответ записал трек о разрыве с Бузовой под названием «Обнулила нас».
@fadeevmaxim
Продюсер раскритиковал нового наставника шоу "Голос. Дети". Своим мнением Максим Фадеев, который занимал кресло наставника в предыдущих сезонах проекта, поделился в интервью с корреспондентом издания Sobesednik.
Globallookpress.com
В интервью «Собеседнику» певец Сергей Пенкин рассказал, почему перестал общаться со своей подругой Ларисой Долиной, хотя раньше они поддерживали теплые отношения и ходили друг к другу в гости. Такую перемену певец связал с новым спутником жизни Ларисы Долиной.
Globallookpress.com
Внучатая племянница знаменитого режиссера опровергла заявления некоторых СМИ о судьбе элитной квартиры Романа Виктюка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двухкомнатная квартира на Тверской рядом с Кремлем и Государственной думой может отойти московским властям. Родственница Романа Виктюка подчеркнула, что квартира была приватизирована с оформлением всех соответствующих документов.