«Он почернел, когда узнал»: вдова Грачевского рассказала о COVID-19 у мужа 

Вдова Бориса Грачевского, Екатерина Белоцерковская, в эфире программы "Пусть говорят" рассказала, как муж боролся с COVID-19.

Придя с работы в декабре, создатель "Ералаша" ощутил легкий озноб. Жена сделала ему экпресс-тест на коронавирус, который оказался положительным. Спустя три дня заболела Белоцерковская. Грачевский принял решение не обращаться к врачам официально, — он консультировался со знакомым доктором по телефону:

«Первые семь дней было легко. Потом у него поднялась температура. Уговаривала его на компьютерную томографию, но он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал, что в этом нет необходимости. Когда температура держалась уже четыре дня подряд, я криком кричала: «Пожалуйста, нужно сделать КТ!» Но не могла его убедить»,

— вспоминает Екатерина.

Одышки и кашля у режиссера не было, его беспокоила только температура. Когда супруга все-таки уговорила мужа пройти КТ, у него было 75% поражения легких:

"Он, когда узнал, почернел".

В этот же день звезду госпитализировали. Первые десять дней Грачевский постоянно созванивался с женой, друзьями и даже давал интервью по телефону.

Но вскоре ситуация ухудшилась: с кислородной поддержки Грачевского перевели на ИВЛ. Затем режиссеру стало немного лучше, но ненадолго:

«За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе — отказали почки. Мне говорили: «стабильно тяжелый». На следующий день врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Но даже в этот момент я верила, что он справится».

О смерти мужа Екатерина узнала вечером, когда укладывала 9-месячного сына спать. Белоцерковская призналась, что без ребенка она едва ли смогла бы пережить утрату.