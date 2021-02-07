Как живет и выглядит 80-летняя Светличная: «Некому воды подать»

«Не дай Бог, что случится, некому стакан воды подать. Когда я вчера возвращалась домой и было очень морозно, я поняла, что замерзаю, а еще идти и идти с моей сумкой с продуктами, которые я покупала. И я поняла, что было бы не плохо, чтобы меня сопровождал какой-нибудь дружочек. Вот и все. Друг, а не любовник. Об этом я уже не мечтаю».