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Как живет и выглядит 80-летняя Светлана Светличная: «Некому воды подать» 

Passion.ru и ещё 1 2 часа назад
Как живет и выглядит 80-летняя Светличная: «Некому воды подать»
Фото: Passion.ru
Актриса рассказала, зачем планирует продать свою двухкомнатную квартиру за 12 миллионов рублей.
В последнее время новости о состоянии Светланы Светличной одна тревожнее другой. То близкая подруга 80-летней артистки сообщит, что звезда экрана страдает деменцией и сильно сдала, то сама актриса говорит, что решила завещать собственную шикарную квартиру соседям. Появились слухи, что знаменитость решила выйти замуж за молодого красавца. На днях журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ встретились с актрисой и показали, как она выглядит сейчас.
В эфире передачи Светличная призналась, что часто ей бывает одиноко и даже страшно:

«Не дай Бог, что случится, некому стакан воды подать. Когда я вчера возвращалась домой и было очень морозно, я поняла, что замерзаю, а еще идти и идти с моей сумкой с продуктами, которые я покупала. И я поняла, что было бы не плохо, чтобы меня сопровождал какой-нибудь дружочек. Вот и все. Друг, а не любовник. Об этом я уже не мечтаю».

Она также поделилась ближайшими планами. Светличная продает свою двухкомнатную квартиру стоимостью 12 миллионов. Уговорила ее на такой шаг внучка Маша. Она хочет перевезти знаменитую бабушку поближе к себе: «Маша тут вот мне подарила варежки. Чтобы у меня руки не мерзли. Я дала согласие, и мы будем по весне меня перевозить в Сокольники, вот там они живут. У меня будет своя квартира рядом с ними. И мы собираемся эту продать и доложить, может быть, какие-то денежки».
К слову, недавно мы писали, как 37-летний Николаев прокомментировал слухи о свадьбе с 80-летней Светличной: «Это мерзко».
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