«Говорили, что обольют кислотой»

За мошенничество с имуществом Алексея Баталова юрист и актриса могут оказаться в тюрьме. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На суде по этому делу на стороне вдовы актера Гитаны Леонтенко готовится выступить Архарова.

Когда-то Цивин и Дрожжина дружили с Екатериной. Но когда она объявила о своем желании развестись с Башаровым из-за рукоприкладств актера, пара встала на сторону Марата. Более того, они пытались всячески очернить актрису в прессе:

"Они хотели выставить меня эскортницей",

— призналась Екатерина в эфире программы "Новые русские сенсации на НТВ".

Но и это еще не все. В адрес женщины поступали угрозы: