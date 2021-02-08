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«Говорили, что обольют кислотой»: экс-жена Башарова рассказала об угрозах Цивина и Дрожжиной 

Мира Маркина 4 часа назад
«Говорили, что обольют кислотой»
Фото: @arharovakatya
Экс-супруга Марата Башарова Екатерина Архарова рассказала об угрозах Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.
За мошенничество с имуществом Алексея Баталова юрист и актриса могут оказаться в тюрьме. Им грозит до 10 лет лишения свободы. На суде по этому делу на стороне вдовы актера Гитаны Леонтенко готовится выступить Архарова.
Когда-то Цивин и Дрожжина дружили с Екатериной. Но когда она объявила о своем желании развестись с Башаровым из-за рукоприкладств актера, пара встала на сторону Марата. Более того, они пытались всячески очернить актрису в прессе:

"Они хотели выставить меня эскортницей",

— призналась Екатерина в эфире программы "Новые русские сенсации на НТВ".
Но и это еще не все. В адрес женщины поступали угрозы:

"Говорили, что меня обольют кислотой, чтобы я свое красивое личико берегла и была очень внимательна при выходе из машины и так далее, чтобы я смотрела налево, направо".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
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Женский форум 3
Звёзды , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Екатерина Архарова , Марат Башаров , НТВ
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