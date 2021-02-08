Пугачева отдала два миллиона на памятник Владимиру Шаинскому 

«Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги».