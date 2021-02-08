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Пригожин рассказал, как пережил тяжелую форму COVID 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Пригожин рассказал, как пережил тяжелую форму COVID
Фото: Вечерняя Москва
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о том, что перенес коронавирус в тяжелой форме. По его словам, несколько дней назад он отметил второй день рождения.
Продюсер пояснил, что с самого начала пандемии он и его жена Валерия относились серьезно ко всем ограничительным мерам и старались делать все, чтобы не заболеть коронавирусом. Позже они уехали в Дубай, где чувствовали себя в большей безопасности.
Однако, уточнил Пригожин, спрятаться от коронавируса не удалось. Валерия перенесла инфекцию в легкой форме. И он сам заболел COVID-19. В первую неделю, по словам продюсера, он чувствовал себя неплохо, но затем появились осложнения.

— В одночасье я стал задыхаться, просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу, — уточнил Пригожин.

Он рассказал, что его состояние ухудшалось с каждой минутой, его срочно подключили к кислороду.

— Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил, — добавил продюсер в соцсети Instagram.

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