Анита Цой рассказала, как ее хотели побить фанаты Виктора Цоя

Певица Анита Цой в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как ее на заре карьеры хотели побить фанаты лидера группы «Кино» Виктора Цоя

«Я всегда была фанатом песен Виктора Цоя. Даже свой клип «Полет», который вышел в 1997 году, посвятила ему. Ко мне однажды пришли фанаты Виктора Цоя. Их было человек пятьдесят. Они осадили мой подъезд. Фанаты неплохо знали жену Виктора Цоя. Поклонники прекрасно понимали, что я не являюсь женой и даже родственницей музыканта. Они приехали, скажем откровенно, меня бить».

Как отметила Анита Цой, ее от расправы спасло чудо. «Я была молодой исполнительницей в те годы. Собирала все газетные вырезки о себе. Они начитались статей про меня и успокоились. Это меня спасло. И один, когда уже уходили говорит: „Ну скажите честно. Вы сестра Виктора Цоя?“ Я все отрицала. А он говорит: „Мы все равно знаем всю правду“, — заметила она.

Напомним, что Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года. Его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с „Икарусом“. Музыкант уснул за рулем.