Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент 

Если вы думаете, что сюжеты фильмов, в которых влюбленные внезапно решают отменить свадьбу, а невесты сбегают из-под венца, лишь художественный вымысел и не имеет ничего общего с реальной жизнью, вы в корне не правы. Доказательство тому — знаменитости, решившие отменить свадьбу в самый последний момент. Об историях звездных пар, которые поняли, что не готовы связать себя узами брака, буквально накануне свадьбы, узнаете из видео.