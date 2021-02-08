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«Они приехали меня бить»: Анита Цой рассказала о нападках фанатов Виктора Цоя 

Мира Маркина 4 часа назад
Анита Цой рассказала о нападках фанатов Виктора Цоя
Фото: globallookpress.com
Анита Цой в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" вспомнила, как в начале карьеры ей угрожали фанаты Виктора Цоя.

«Я всегда была фанатом песен Виктора Цоя. Даже свой клип «Полет», который вышел в 1997 году, посвятила ему. Ко мне однажды пришли фанаты Виктора Цоя. Их было человек пятьдесят. Они осадили мой подъезд. Фанаты неплохо знали жену Виктора Цоя. Поклонники прекрасно понимали, что я не являюсь женой и даже родственницей музыканта. Они приехали, скажем откровенно, меня бить»,

— призналась певица.
По словам артистки, от расправы разъяренных фанатов лидера группы "Кино" ее спасло чудо:

«Я была молодой исполнительницей в те годы. Собирала все газетные вырезки о себе. Они начитались статей про меня и успокоились. Это меня спасло. И один, когда уже уходили говорит: «Ну скажите честно. Вы сестра Виктора Цоя?» Я все отрицала. А он говорит: «Мы все равно знаем всю правду».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Лобода с кольцом на безымянном заинтриговала фанатов.
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