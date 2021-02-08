Анита Цой рассказала о нападках фанатов Виктора Цоя

«Я была молодой исполнительницей в те годы. Собирала все газетные вырезки о себе. Они начитались статей про меня и успокоились. Это меня спасло. И один, когда уже уходили говорит: «Ну скажите честно. Вы сестра Виктора Цоя?» Я все отрицала. А он говорит: «Мы все равно знаем всю правду».