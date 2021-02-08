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«Она показала свою сущность»: Пенкин высказался о Долиной 

Мира Маркина 4 часа назад
Сергей Пенкин высказался о своих отношениях с Ларисой Долиной в интервью изданию "Собеседник".
Долгие годы звезды поддерживали теплые дружеские отношения, но внезапно прервали общение. По словам Пенкина, его вины в случившемся нет. Артист отметил, что он не единственный, с кем перестала общаться Долина после того, как сошлась с Ильей Спицыным:

«У нее раньше был муж Витя Митязов, мы все общались. Как только появился Спицын, она сразу со старыми друзьями прекратила связь. Я не сожалею об этом: мне на нее все равно. Она показала свою человеческую сущность».

Пенкин признался, что ему нелегко расставаться с близкими людьми, но столкнуться с предательством гораздо хуже:

«С годами ты становишься мудрее. Если человек добрый, он таким и останется. Если у человека по отношению к тебе было что-то другое… Человек может говорить все, что угодно. Но ты по глазам видишь, кто тебе льстит, а кто говорит правду».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Пенкин не общается с Долиной.
Женский форум 1
Звёзды , Видео , Илья Спицын , Сергей Пенкин , ИД "Собеседник"
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