Винокур предложил выплачивать дотации государственным артистам

По его словам, если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотацию. Также поддержать стоит государственные театры и ансамбли, добавил он.

«Вот у меня фонд, мне государство не должно помогать. Поэтому я сам помогаю своим артистам», — отметил он.

Винокур не уточнил, какую сумму, по его мнению, должны получать артисты. Он также подчеркнул, что ожидает улучшения финансовой ситуации в отрасли после завершения пандемии COVID-19.