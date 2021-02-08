Тодоренко призналась, что Топалов ее второй муж

Шоу «Маска» напомнило Регине Тодоренко о первом муже. Во время презентации второго сезона популярного шоу знаменитая телеведущая вдруг выдала, что Банан похож на ее первого мужа.

Сквозь смех она пояснила, что в Индии есть традиция, которая сулит счастливое замужество. Для этого нужно сочетаться браком с каким-то неодушевленным предметом и тогда настоящее замужество принесет девушке счастье. «Это традиция, чтобы снять неудачу с настоящего брака. И я вышла замуж за банан», — заключила супруга Влада Топалова. Развелась ли она с первым мужем перед свадьбой с Топаловым так и осталось секретом.