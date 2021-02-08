Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Тодоренко призналась, что уже была замужем 

Анна Арсеньева 1 час назад
Тодоренко призналась, что уже была замужем
Фото: @belovaphoto
Телеведущая Регина Тодоренко на презентации второго сезона шоу "Маска" рассказала, что однажды уже выходила замуж.
Церемония проходила в Индии. Однако избранником Тодоренко стал не человек, а банан.

«Это традиция, чтобы снять неудачу с настоящего брака. И я вышла замуж за банан», — объяснила телеведущая.

Согласно индийской традиции, девушке надо сочетаться браком с каким-то неодушевленным предметом. Тогда в будущем ее настоящее замужество будет счастливым.
История Тодоренко рассмешила присутствующих на презентации гостей: Филиппа Киркорова, Валерию, Тимура Родригеза и других.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сергей Пенкин высказался о своих отношениях с Ларисой Долиной.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Звёзды , Филипп Киркоров , Регина Тодоренко , Сергей Пенкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение