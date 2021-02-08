Тодоренко призналась, что уже была замужем 

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Телеведущая Регина Тодоренко на презентации второго сезона шоу "Маска" рассказала, что однажды уже выходила замуж.

Церемония проходила в Индии. Однако избранником Тодоренко стал не человек, а банан.

«Это традиция, чтобы снять неудачу с настоящего брака. И я вышла замуж за банан», — объяснила телеведущая.

Согласно индийской традиции, девушке надо сочетаться браком с каким-то неодушевленным предметом. Тогда в будущем ее настоящее замужество будет счастливым.