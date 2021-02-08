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Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от COVID 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от COVID
Фото: Lenta.ru
Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю после вакцинации от COVID-19. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Шоумен рассказал, что привился «Спутником V», после чего люди начали желать ему смерти и писать «кучу всевозможной гадости». Они обвиняли его в том, что он желает вырождения русского народа и призывает ставить прививки детям.
Фадеев рассказал о своем опыте вакцинации, вспомнив, что в первый день место прививки слегка болело. Позднее появилась сонливость, которую, по словам продюсера, практически невозможно было контролировать. После второй прививки он не испытал никаких побочных эффектов.

«А для самых упоротых, которые постоянно кричат: "Не ставьте! Не ставьте!" Это как раз те самые люди, которых не нужно слушать», — сказал Фадеев.

В январе Максим Фадеев потребовал извинений от известного диетолога Алексея Ковалькова, который заявлял, что шоумен похудел на 100 килограммов не самостоятельно, а при помощи врачей и оперативного вмешательства. Продюсер пригрозил подать в суд на Ковалькова, если тот не извинится за клевету.
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