Фадеева затравили в Сети после вакцинации от COVID-19

Музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю после того, как он привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

По словам Фадеева, люди начали желать ему смерти и писать "всевозможные гадости":

"Обвиняют, что я призываю к тому, что эта прививка будет поставлена детям, которые потом будут бесплодны, и тем самым я хочу, чтобы русские люди выродились".

Как рассказал продюсер, у него после вакцинации слегка болело в месте прививки, как после любого укола. Потом у него появилась сонливость, которую было невозможно контролировать. После введения второй дозы у Фадеева не было никаких побочных эффектов.