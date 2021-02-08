Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

«Меня просто трясет от этого всего»: Фадеева затравили в Сети после вакцинации от COVID-19 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Фадеева затравили в Сети после вакцинации от COVID-19
Фото: @fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Максим Фадеев пожаловался на травлю после того, как он привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.
По словам Фадеева, люди начали желать ему смерти и писать "всевозможные гадости":

"Обвиняют, что я призываю к тому, что эта прививка будет поставлена детям, которые потом будут бесплодны, и тем самым я хочу, чтобы русские люди выродились".

Как рассказал продюсер, у него после вакцинации слегка болело в месте прививки, как после любого укола. Потом у него появилась сонливость, которую было невозможно контролировать. После введения второй дозы у Фадеева не было никаких побочных эффектов.

"Все вранье, которое пишется, меня просто трясет от этого всего", — возмутился продюсер.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Фадеев резко высказался о Криде.
Видео дня. Двойники голливудских звезд, найденные в России
Звёзды , Максим Фадеев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение