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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца 

Lenta.ru и ещё 4 9 февраля 2021
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
Фото: Lenta.ru
Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает The Mirror.
Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. В издании предположили, что это стало для актера сильным ударом, так как с 14-летней наследницей у него были самые теплые отношения из детей четы артистов.

«Возможно, это знак того, что он может упустить Шайло [в бракоразводном процессе]. Даже при том, что она не хотела его задеть, это должно быть серьезным ударом для него», — заявил источник издания.

Он добавил, что 57-летний актер очень переживает за своих детей и «живет» ради них.
В настоящее время все шестеро детей пары живут с Джоли в ее особняке в Лос-Анджелесе. Однако, по данным издания, они регулярно общаются с отцом, поскольку он пока также исполняет родительские обязанности.
В сентябре 2016 года Анджелина Джоли подала документы на развод с Брэдом Питтом. Выяснилось, что она решила развестись с артистом из-за разногласий в методах воспитания. Звездная пара также борется за опеку над шестью детьми.
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Звёзды , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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