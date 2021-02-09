Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца 

Шайло Джоли-Питт удалила фамилию отца из своего профиля в социальных сетях. В издании предположили, что это стало для актера сильным ударом, так как с 14-летней наследницей у него были самые теплые отношения из детей четы артистов.

«Возможно, это знак того, что он может упустить Шайло [в бракоразводном процессе]. Даже при том, что она не хотела его задеть, это должно быть серьезным ударом для него», — заявил источник издания.

Он добавил, что 57-летний актер очень переживает за своих детей и «живет» ради них.

В настоящее время все шестеро детей пары живут с Джоли в ее особняке в Лос-Анджелесе. Однако, по данным издания, они регулярно общаются с отцом, поскольку он пока также исполняет родительские обязанности.