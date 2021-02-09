Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Толпы молящихся: могила Талькова стала местом паломничества несчастных женщин 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Могила Талькова стала местом паломничества несчастных женщин
Фото: Global look press
Игорь Тальков умер на концерте в Санкт-Петербурге в 1991 году от пули, выпущенной из пистолета его коммерческого директора Валерия Шляфмана. После этого он сбежал в Израиль.
Для многих гибель музыканта стала шоком, ведь ранее он пророчески спел песню «Я вернусь», где прозвучали такие строки: «И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Действительно, артист воскресает каждый раз, когда из радиоприемников и проигрывателей звучит его голос. Эти магические строки также были написаны на памятнике, установленном на его могиле.
Усыпальница Талькова находится на Ваганьковском кладбище, на ней возвышается большой металлический крест и стоит портрет певца в деревянном обрамлении под стеклом. Возле нее всегда есть посетительницы, по какой-то неведомой причине погост Игоря стал местом паломничества несчастных жен.
Они просят артиста помочь их мужьям избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, избежать тюремного наказания, молят о быстром освобождении супругов из мест заключения.
Видео дня. Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Teleprogramma.pro: последние новости
Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж «Дала согласие»: Светлана Светличная передумала завещать квартиру соседям «Дала согласие»: Светлана Светличная передумала завещать квартиру соседям «Никто ее замуж насильно не выдавал»: муж Аниты Цой впервые рассказал о начале их романа «Никто ее замуж насильно не выдавал»: муж Аниты Цой впервые рассказал о начале их романа
Женский форум
Звёзды , Валерий Шляфман , Игорь Тальков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Почему Лолита не может иметь детей
03:19
Почему Лолита не может иметь детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение