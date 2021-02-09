Могила Талькова стала местом паломничества несчастных женщин

Игорь Тальков умер на концерте в Санкт-Петербурге в 1991 году от пули, выпущенной из пистолета его коммерческого директора Валерия Шляфмана . После этого он сбежал в Израиль.

Для многих гибель музыканта стала шоком, ведь ранее он пророчески спел песню «Я вернусь», где прозвучали такие строки: «И, поверженный в бою, я воскресну и спою». Действительно, артист воскресает каждый раз, когда из радиоприемников и проигрывателей звучит его голос. Эти магические строки также были написаны на памятнике, установленном на его могиле.

Усыпальница Талькова находится на Ваганьковском кладбище, на ней возвышается большой металлический крест и стоит портрет певца в деревянном обрамлении под стеклом. Возле нее всегда есть посетительницы, по какой-то неведомой причине погост Игоря стал местом паломничества несчастных жен.

Они просят артиста помочь их мужьям избавиться от алкогольной или наркотической зависимости, избежать тюремного наказания, молят о быстром освобождении супругов из мест заключения.