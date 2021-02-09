Могила Талькова привлекает жен алкоголиков и осужденных

Советский артист и рок-музыкант Игорь Тальков умер в 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге. Гибель молодого музыканта потрясла многих его поклонниц и до сих пор женщины совершают паломничества к его захоронению на Ваганьковском кладбище. Однако многие делают это не для того, чтобы почтить память артиста, его могила привлекает женщин, чьи мужья страдают от зависимостей или были осуждены. "Рамблер" рассказывает подробности того, что там происходит.

Канонизация

После смерти Талькова его поклонники долго добивались его канонизации, но она так и не увенчалась успехом. Несмотря на то, что поклонники пытались возвести своего любимого певца в святые, у церкви не было оснований для его канонизации.

Несмотря на это, в народе появились его «жития» и даже Акафисты. Например, "Акафист славному сыну Российской Земли, страстотерпцу и мученику Игорю Талькову" был издан в 2017 году. Сейчас этот акафист можно найти даже в некоторых церковных лавках, но чаще поклонники передают его из рук в руки.

Его хотели канонизировать из-за его нелегкой судьбы и ранней гибели. Некоторые утверждали, что у него есть способности, как и у его подруги Джуны.

Лечение алкоголизма и помощь заключенным

Считается, что на могиле Игоря Талькова можно попросить за человека, больного разными зависимостями. Чаще всего приходят женщины, которые надеятся на помощь мужьям.

Еще одна легенда гласит, что Тальков помогает осужденным выйти из мест лишения свободы раньше срока. Если у возлюбленного есть шанс на УДО, нужно попросить у Талькова, чтобы он помог.

К могиле нужно приходить на протяжении трех дней в одно и то же время до 12:00 и читать молитвы из "Акафиста славному сыну Российской Земли, страстотерпцу и мученику Игорю Талькову". После этого его силы сработают и избавят человек от зависимости или помогут выйти на свободу.