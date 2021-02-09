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Как выглядят звезды на честных селфи без фотошопа 

WMJ.ru 3 часа назад
Среди звездных красоток набирает популярность тренд на естественность. Знаменитости все чаще показывают себя без грамма косметики на лице, вдохновляя фанатов любить себя такими, как есть, без прикрас. Редакция WMJ.ru вновь подготовила подборку селебрити, которые не боятся честных фото — и не зря.
Бессменная солистка группы A'Studio Кети Топурия питает страсть к яркому макияжу с плотным тоном и стрелками до висков, однако бережет его для сцены, а в повседневной жизни прекрасно обходится без декоративной косметики. Певица всегда была естественно красива, а со второй беременностью и родами похорошела еще больше. Глядя на ее честные фотографии в Instagram, никогда не скажешь, что у нее подрастают двое детей, одному из которых нет и месяца. Ни следов недосыпа под глазами, ни каких-либо других признаков усталости — только пышущая здоровьем кожа и счастливый взгляд!
Не стесняется показывать лицо без макияжа и Алена Шишкова, что для моделей большая редкость. Бывшая возлюбленная Тимати регулярно делится с фолловерами в соцсетях снимками без прикрас, а те только рады.
Многие звезды радуют поклонников пляжными фото, на которых демонстрируют не только стройную фигуру, но и лицо без толики макияжа. Нюша улетела на Мальдивы вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой. Во время отпуска певица дает коже отдохнуть от мейка, наслаждается легким загаром и проступающими от солнца веснушками. Так же поступает и Елизавета Боярская. Отправляясь на Мальдивы, актриса намеренно оставила косметичку дома — и правильно сделала.
Бывшую возлюбленную звезды «Легенды № 17» Данилы Козловского Ольгу Зуеву чаще увидишь без макияжа, чем с ним. Актриса не красится на ежедневной основе, да и на обложках глянцевых журналов предстает с едва заметным мейкапом. Фотошопить снимки перед публикацией в Instagram тоже не в ее правилах. Она оставляет нетронутыми мимические морщины и синеву под глазами, в то время как другие делают все возможное, чтобы скрыть даже такие, казалось бы, малейшие недостатки.
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Звёзды , Фото , Тимати , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Ольга Зуева , WMJ.RU
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