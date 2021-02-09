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Как выглядели российские звезды до популярности 

Елизавета Назарова 2 часа назад
"Ты не некрасивая, ты просто бедная", — часто шутят девушки, указывая на то, как звезды выглядели до и после того, как стали знаменитыми. Действительно, чем больше у человека денег, тем шире возможности для перемены внешности. Он может нанять персонального тренера и диетолога для грамотного похудения, он выберет себе лучших стилистов и визажистов. В конце концов для тех, кто безнадежен, существуют пластические операции.
Многие люди, получив доступ к деньгам и славе, меняют себя до неузнаваемости, так как давно об этом мечтали. Из-за этого они кардинально отличаются на фотографиях своей молодости и нынешних кадрах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Фадеева затравили в Сети после вакцинации от COVID-19.
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