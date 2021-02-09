Звезды, которые не стесняются неидеальных форм 

Звездные красотки доказывают, что красоту невозможно измерить в сантиметрах и килограммах. Поэтому смело носят облегающие наряды и совершенно не стесняются неидеальных форм. В авангарде тех, кто гордится своим телом, оказалась Бейонсе, недавно ставшая мамой Кэти Перри, Кортни Кардашьян и другие знаменитости. Больше фото — в галерее.

Напомним, что 26 августа Кэти Перри родила дочь от актера Орландо Блума. Почти сразу певица приступила к активной работе, не переживая, что после беременности ее фигура стала более пышной. Не так давно звезда опубликовала в своем Instagram видео, на котором позирует в пестром облегающем платье с дерзким разрезом от бедра. Наряд дополнили босоножки на высоких каблуках и акцентные серьги.

Не отстает и Бейонсе, которая подчеркнула аппетитные формы ультракоротким облегающим платьем, поверх которого накинула классический черный жакет. В завершение — пара туфель на головокружительных каблуках, стильные очки и крупные серьги-кольца.

Среди любительниц блеснуть фигурой plus-size модель Эшли Грэм, которая щеголяет в миниатюрных корсетах с экстремальными декольте. Звезда обожает наряды по фигуре и одежду из кожи.