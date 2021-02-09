Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии в подростковом возрасте.

Пэрис Хилтон выступила с эмоциональным заявлением, в котором рассказала о пережитом насилии в школе-интернате Provo Canyon School. Ее слова были направлены на поддержку законопроекта о прекращении жестокого обращения в образовательных учреждениях.

«Меня зовут Пэрис Хилтон, и я пережила насилие в образовательном учреждении. Сегодня я выступаю от имени сотен тысяч детей, которые в настоящее время находятся в интернатах по всей территории Соединенных Штатов. В течение последних 20 лет мне постоянно снился кошмар, что меня похищают посреди ночи двое незнакомцев, обыскивают и запирают в подсобке. Я ежедневно подвергалась словесному, психологическому и физическому насилию. Я была отрезана от внешнего мира и лишена всех моих прав. Без поставленного диагноза я была вынуждена принимать лекарства, от которых чувствовала слабость и онемение в теле. За мной следили даже тогда, когда я принимала ванну или ходила в душ. Я чувствовала, как они смотрят на мое обнаженное тело — это было унизительно»,

— призналась блондинка.

Напомним, родители отправили Пэрис в интернат Provo Canyon School на 11 месяцев в наказание за ее бесконечные вечеринки — блондинке было 16 лет. Впервые звезда рассказала о пережитом насилии в документальном фильме This Is Paris — премьера картины состоялась в середине сентября прошлого года на ее YouTube-канале. Тогда то она и заявила: