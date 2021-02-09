Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии 

«Меня зовут Пэрис Хилтон, и я пережила насилие в образовательном учреждении. Сегодня я выступаю от имени сотен тысяч детей, которые в настоящее время находятся в интернатах по всей территории Соединенных Штатов. В течение последних 20 лет мне постоянно снился кошмар, что меня похищают посреди ночи двое незнакомцев, обыскивают и запирают в подсобке. Я ежедневно подвергалась словесному, психологическому и физическому насилию. Я была отрезана от внешнего мира и лишена всех моих прав. Без поставленного диагноза я была вынуждена принимать лекарства, от которых чувствовала слабость и онемение в теле. За мной следили даже тогда, когда я принимала ванну или ходила в душ. Я чувствовала, как они смотрят на мое обнаженное тело — это было унизительно»,
«Я хочу, чтобы подобные заведения закрыли. Я хочу, чтобы они понесли ответственность. И я хочу быть голосом детей, а теперь и взрослых, у которых был подобный опыт. Я хочу, чтобы это прекратилось навсегда, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло».