Мамонов рассказал, как перед операцией прощался с жизнью 

Два года назад у актера Петра Мамонова случился инфаркт. А после очередного сердечного приступа врачи приняли решение об операции, Мамонов согласился, одна не верил в благополучный исход. Об этом актер рассказал на передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым на канале „Россия 1“.
»Сижу я дома, что-то сердце побаливает, не спится. Выпил немного, поспал. Оказалось — инфаркт, надо было делать операцию. А у меня много товарищей, которые в мои годы скончались после довольно простых вмешательств. Поэтому я шел на операцию и готовился умирать. Пластинки свои виниловые распределил и стал думать смерти. Конечно, я ужасен, но я полз в сторону Бога, думал, может, он меня возьмет…»,
— поделился Мамонов.
Однако актер попал к очень хорошему специалисту, который поставил его на ноги.
«Спустя три дня приехал домой и стал думать: опять эта жизнь, опять надо утром вставать… Такое было разочарование, честное слово! Я так готовился умирать!»
— с улыбкой вспомнил Мамонов.
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