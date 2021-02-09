Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Мамонов рассказал, как перед операцией прощался с жизнью 

Мария Грибова 2 часа назад
Мамонов рассказал, как перед операцией прощался с жизнью
Фото: РИА Новости
Два года назад у актера Петра Мамонова случился инфаркт. А после очередного сердечного приступа врачи приняли решение об операции, Мамонов согласился, одна не верил в благополучный исход. Об этом актер рассказал на передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым на канале „Россия 1“.

»Сижу я дома, что-то сердце побаливает, не спится. Выпил немного, поспал. Оказалось — инфаркт, надо было делать операцию. А у меня много товарищей, которые в мои годы скончались после довольно простых вмешательств. Поэтому я шел на операцию и готовился умирать. Пластинки свои виниловые распределил и стал думать смерти. Конечно, я ужасен, но я полз в сторону Бога, думал, может, он меня возьмет…»,

— поделился Мамонов.
Однако актер попал к очень хорошему специалисту, который поставил его на ноги.

«Спустя три дня приехал домой и стал думать: опять эта жизнь, опять надо утром вставать… Такое было разочарование, честное слово! Я так готовился умирать!»

— с улыбкой вспомнил Мамонов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Савичева сравнила лейбл Фадеева с «адским логовом».
Видео дня. Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Женский форум
Звёзды , Петр Мамонов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Привычки, из-за которых портятся волосы
06:39
Привычки, из-за которых портятся волосы
Красота
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
02:41
Звезды, страдающие от комплекса неполноценности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение