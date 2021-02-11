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«Дабы не доводить до войны»: Деревянко рассказал о причинах расставания с гражданской женой 

Вечерняя Москва и ещё 2 36 минут назад
«Дабы не доводить до войны»: Деревянко рассказал о причинах расставания с женой
Фото: Вечерняя Москва
Актер Павел Деревянко рассказал, почему расстался с Дарьей Мясищевой, с которой его связывали долгие отношения, а также двое детей.
По словам звезды, они решили остаться друзьями, чтобы не рать разразиться назревающим конфликтам в их отношениях.

— Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться, — рассказал актер, уточнив, что остался с матерью своих детей в «прекрасных» и дружеских отношениях.

Деревянко признался, что их союз с Дарьей был органичным, равноправным и счастливым, однако, по его словам, он основывался не на огромной любви и страсти, а на «предлагаемых обстоятельствах».
Актер уточнил, что их отношения набирали обороты с рождением детей.

— У нас была прекрасная, хоть и нестандартная семья. Сейчас, когда мы с Дашей официально расстались, я все равно называю ее, Варю и Сашу своей семьей. Потому что, по сути, так и есть, — цитирует Деревянко «7Дней».

Ранее Деревянко рассказал, что из-за штрафа на машину и неуплаченных налогов его вместе с дочерью Варварой не выпустили за границу.
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Звёзды , Слухи о беременности , Павел Деревянко
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