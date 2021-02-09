На слуху: могила Талькова привлекает жен осужденных

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур считает, что государство могло бы выплачивать артистам, находящимся на госслужбе, дотации во время пандемии.

Актриса Анастасия Вертинская рассказала, что решила оставить профессию. Она заявила, что у каждой профессии есть свое исчерпывающее время и популярность проходит.

Советский артист и рок-музыкант Игорь Тальков умер в 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге. Гибель молодого музыканта потрясла многих его поклонниц и до сих пор женщины совершают паломничества к его захоронению на Ваганьковском кладбище.

Кадр из шоу «Слабое звено»

Среди гостей очередного выпуска «Слабого звена» стал стендап-комик Ваня Усович, который пытался рассмешить ведущую программы «Слабое звено» Марию Киселеву . Однако та открыто заявила юмористу, что его шутки не блещут оригинальностью.

Многие люди, получив доступ к деньгам и славе, меняют себя до неузнаваемости, так как давно об этом мечтали. Из-за этого они кардинально отличаются на фотографиях своей молодости и нынешних кадрах.