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На слуху: могила Талькова привлекает жен алкоголиков и осужденных 

Мария Грибова 1 час назад
На слуху: могила Талькова привлекает жен осужденных
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Винокур заявил, что артисты на госслужбе должны получать дотацию

Народный артист РСФСР Владимир Винокур считает, что государство могло бы выплачивать артистам, находящимся на госслужбе, дотации во время пандемии.
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«Кого мне играть? Маму киллера?!»: Вертинская ушла из профессии

Актриса Анастасия Вертинская рассказала, что решила оставить профессию. Она заявила, что у каждой профессии есть свое исчерпывающее время и популярность проходит.
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Могила Талькова привлекает жен алкоголиков и осужденных

Советский артист и рок-музыкант Игорь Тальков умер в 1991 году на концерте в Санкт-Петербурге. Гибель молодого музыканта потрясла многих его поклонниц и до сих пор женщины совершают паломничества к его захоронению на Ваганьковском кладбище.
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Ведущая «Слабого звена» высмеяла комика Ваню Усовича

Кадр из шоу «Слабое звено»
Среди гостей очередного выпуска «Слабого звена» стал стендап-комик Ваня Усович, который пытался рассмешить ведущую программы «Слабое звено» Марию Киселеву. Однако та открыто заявила юмористу, что его шутки не блещут оригинальностью.
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Как выглядели российские звезды до популярности

Многие люди, получив доступ к деньгам и славе, меняют себя до неузнаваемости, так как давно об этом мечтали. Из-за этого они кардинально отличаются на фотографиях своей молодости и нынешних кадрах.
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Видео дня. Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Женский форум
Звёзды , Владимир Винокур , Анастасия Вертинская , Игорь Тальков , Мария Киселева , РИА Новости
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