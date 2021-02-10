Малахов показал одного из «Иванушек» перед смертью

Андрей Малахов в программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" показал, как выглядел солист группы "Иванушки Intarnational" Олег Яковлев незадолго до смерти.
На видеозаписи артист говорит, что предчувствует беду в недалеком будущем. Яковлев призывает найти каждого свое теплое местечко и куда-нибудь съездить. Певец также говорит, что нормального и теплого лета не будет.
«Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще! Сейчас все делят всю его недвижимость, бабки и счета!»,
— возмутился Малахов.
Кадр из шоу "Прямой эфир"
За наследство Яковлева сейчас ведется ожесточенная война. После себя музыкант оставил шикарную квартиру на Дербеневской набережной. Он хотел завещать ее другу Роману Радову, но в апартаментах поселилась его гражданская жена Александра Куцевол. Девушка утверждает, что они успели официально зарегистрировать отношения в Сербии, поэтому съезжать она не планирует.
Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня 2017 года. По официальной версии, причиной смерти стала "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Конкин высказался о смерти дочери.