Малахов показал одного из «Иванушек» перед смертью

На видеозаписи артист говорит, что предчувствует беду в недалеком будущем. Яковлев призывает найти каждого свое теплое местечко и куда-нибудь съездить. Певец также говорит, что нормального и теплого лета не будет.

«Посмотрите на глаза и цвет лица солиста! Он желтушного цвета вообще! Сейчас все делят всю его недвижимость, бабки и счета!»,

— возмутился Малахов.

Кадр из шоу "Прямой эфир"

За наследство Яковлева сейчас ведется ожесточенная война. После себя музыкант оставил шикарную квартиру на Дербеневской набережной. Он хотел завещать ее другу Роману Радову , но в апартаментах поселилась его гражданская жена Александра Куцевол. Девушка утверждает, что они успели официально зарегистрировать отношения в Сербии, поэтому съезжать она не планирует.

Олег Яковлев ушел из жизни 29 июня 2017 года. По официальной версии, причиной смерти стала "двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени".