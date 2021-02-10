«С нее надо три шкуры содрать»: Соседов призвал выгнать Максакову из России 

«Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища. Ей еще учиться и учиться, чтобы стать хорошей артисткой»,

По словам Сергея, за последние годы Максакова неоднократно критиковала Россию. Однако ни на одном из шоу ее не спросили, раскаивается ли она за свои поступки.

В 2016 году Максакова уехала из страны вслед за своим мужем Денисом Воротенковым. В тот момент политик находился под следствием в связи с рейдерским захватом здания в Москве. В 2017 Воротенкова убили в Киеве.