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«С нее надо три шкуры содрать»: Соседов призвал выгнать Максакову из России 

Мира Маркина 4 часа назад
«С нее надо три шкуры содрать»: Соседов призвал выгнать Максакову из России
Фото: @mariamaksakova
Музыкальный критик Сергей Соседов призвал выгнать Марию Максакову из России.

«Маша — предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать! Чем она заслужила выступление на федеральных каналах? Как певица она средняя, таких у нас тысячи. Ее уровень — уровень музыкального училища. Ей еще учиться и учиться, чтобы стать хорошей артисткой»,

— заявил Соседов в разговоре с "Собеседником".
По словам Сергея, за последние годы Максакова неоднократно критиковала Россию. Однако ни на одном из шоу ее не спросили, раскаивается ли она за свои поступки.
В 2016 году Максакова уехала из страны вслед за своим мужем Денисом Воротенковым. В тот момент политик находился под следствием в связи с рейдерским захватом здания в Москве. В 2017 Воротенкова убили в Киеве.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Максакова рассказала о тяжелой встрече с матерью.
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