«Переживал тяжело»: Жулин поделился подробностями развода с Навкой 

Александр Жулин в интервью Василию Конову на YouTube поделился подробностями развода с Татьяной Навкой. Как отметил фигурист, переломным моментов в их отношениях стала победа Навки на Олимпиаде.
После получения медали супруги вернулись из США в Россию, поскольку на родине у Татьяны было больше перспектив.
«Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, с этого момента надо было все взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что надо пойти по разным путям»,
— признался Жулин.
Тяжелее всего фигуристу далось расставание с 6-летней дочкой Сашей:
«На тот момент я тоже был не один, а переживал все равно тяжело».
В конце концов, спортсменам удалось прийти к компромиссу и развестись без скандалов. Позже Навка вышла замуж за Дмитрия Пескова и родила ему дочку Надю. Жулин связал свою жизнь с фигуристкой Натальей Михайловой, в браке с которой у него появилось еще два ребенка — дочки Екатерина и Елена.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Песков рассказал, с чего начинала карьеру Навка.