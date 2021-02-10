Беременные знаменитости на пикантных обложках журналов 

Некоторые знаменитости сообщают миру о своем интереcном положении, появившись на обложках журналов с эффектно подчеркнутыми округлившимися животами. А самые смелые решаются на пикантные кадры…

На счету модели Лены Перминовой десятки глянцевых обложек, однако последняя стала для нее особенной. Дело в том, что звезда позировала в кадре, находясь в положении. Фото восхитило поклонников, и они написали: «Роскошная!». Беременная возлюбленная миллиардера Александра Лебедева для фото примерила фигурное бра, колготки с поясом для живота и надела туфли на высоком каблуке.

Под снимком обложки Лена написала: «Несколько раз была на обложке, но в этом году получилось особенно круто и знаково. Считаю, я отлично подготовилась ко дню рождения любимого журнала, в моей собственной вариации на тему воздушного шарика. Одежду для cover story мы выбирали как никогда тщательно, февраль все-таки. Было как всегда душевно и красиво, обожаю. Это моя первая обложка в этом году, мне кажется, старт прекрасен, согласны?».

Основатели популярного проекта «Следуй за мной» Наталья Мурад Османн недавно стали родителями в первый раз. Незадолго до родов Наталья снялась для обложки журнала в дерзком, смелом и в то же время элегантном и стильном образе, подчеркнув свое интересное положение.

Эмили Ратажковски, которая скоро впервые станет мамой, украсила digital-обложку журнала Vogue. Перед камерами актриса и модель, нежно поглаживающая живот, позировала с нежным макияжем и в платье-комбинации с кружевами.

Недавно родившая второго сына Наталья Подольская тоже снималась для обложки журнала в интересном положении. Благодаря черному обтягивающему платью с закрытым верхом и очень высоким разрезом образ получился одновременно скромным и пикантным.

Во время второй беременности Светлана Лобода украсила обложку известного глянцевого журнала. Певица подчеркнула большой живот, завязав над ним в узелок белую рубашку и расстегнув джинсы.