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Как живет Ольга Ломоносова, у которой был роман с женатым Машковым 

Клео.Ру 9 февраля 2021
Как живет Ольга Ломоносова, у которой был роман с женатым Машковым
Фото: Клео.Ру
42-летняя Ольга Ломоносова получила зрительскую любовь благодаря сериалу «Не родись красивой». Сейчас женщина является успешной актрисой, у которой подрастают трое детей. С супругом она живет в фактическом браке. А в начале своей карьеры у Ольги были серьезные отношения с женатым Машковым.
Ольга Ломоносова с детства занималась художественной гимнастикой и подавала большие надежды в этом виде спорта. Родители девушки не могли представить, что их дочь когда-то станет успешной актрисой. Ольга посещала школу Олимпийского резерва в Киеве, занималась балетом, а после поступила в хореографическое училище. Девушку приглашали работать в Германии, но она отказалась от такого шанса ради любви.
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Ольга с друзьями часто ездила в Крым. Там-то она и встретила актера Владимира Машкова, который приехал на гастроли из Москвы. Друзья познакомили Ломоносову с харизматичным мужчиной, и она влюбилась. У пары завязался курортный роман, который для самого Владимира ничего не значил. На тот момент он был женат. Однако Ольга безнадежно был предана актеру, за которым позже отправилась в Москву.
В столице звезда стала работать в балетном театре, где она танцевала главные партии, но из-за случайного падения Ломоносова перестала выходить на сцену. К тому времени столичная жизнь настолько захватила ее, что она забыла о своих чувствах к Машкову.
Ольга поступила в Щукинское училище, где познакомилась со своим первым супругом. Им стал Евгений Ряшенцев, сын известного поэта. Этот брак продлился всего полтора года. Все остальные романы девушки были короткими и ничего не обещающими.
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Свое счастье актриса обрела с режиссером Павлом Сафоновым. Вместе они работали над постановками, прогуливались и незаметно для самих себя стали жить вместе. Сейчас у Ольги и Павла трое детей: 14-летняя дочь Варвара, 9-летняя Александра и сын Федор, которому скоро исполнится 4 года. Ольга и Павел свои отношения официально не оформили. Они живут в незарегистрированном браке.
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Ольга Ломоносова продолжает сниматься в кино. Она запомнилась зрителям благодаря таким фильмам и сериалам, как «Не родись красивой» (2005), «Высший пилотаж» (2009), «Водоворот» (2020). Актриса не видит ничего плохого в том, чтобы жить без штампа в паспорте. Они с мужем чувствуют себя счастливыми и без регистрации отношений.
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Женский форум
Звёзды , Владимир Машков , Павел Сафонов , Ольга Ломоносова
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