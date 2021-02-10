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Любовь не продается: Ксения Бородина и Ольга Бузова осудили образ жизни содержанок 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Ксения Бородина и Ольга Бузова осудили образ жизни содержанок
Фото: Teleprogramma.pro
В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» звездные ведущие и эксперты обсудят такое социальное явление, как содержанки. Можно ли спать с богатым мужчиной ради того, чтобы иметь высокий уровень жизни?
Ольга и Ксения в этом вопросе оказались довольно категоричны: они раскритиковали содержанок и осудили их образ. Для двух известных телеведущих в отношениях важны только чувства. Но не все гости в их студии согласны с данной позицией.
К примеру, женский коуч Юлия Печерская считает, что нельзя спать с мужчинами с зарплатой в 50 тысяч рублей и меньше. Кроме нее, свое мнение в передаче высказали блогер и основательница «Школы содержанок» Елена Филитович, радиоведущая Алла Довлатова, психолог Константин Саркисян, а также приглашенные героини, чьи истории наглядно демонстрируют, как девушка может устроить свою судьбу через постель.
Ксения Бородина и Ольга Бузова не смогли остаться хладнокровными к этой теме и вступили в споры с теми, кто готов заменить любовь рыночными отношениями. Популярные ведущие раскритиковали девушек, которые хотят, не работая, прийти в шикарную жизнь легким путем. Но, несмотря на мнение звезд, проекты типа «Школы содержанок» остаются востребованными.
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Женский форум
Звёзды , Юлия Печерская , Алла Довлатова , Ксения Бородина , Константин Саркисян , Ольга Бузова
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