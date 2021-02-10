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Эксперты раскрыли имена знаменитостей с накладными волосами 

Lenta.ru и ещё 1 19 часов назад
Эксперты раскрыли имена звезд с накладными волосами
Фото: @kimkardashian
Модные редакторы The Sun раскрыли имена знаменитостей, которые регулярно наращивают волосы. Соответствующий материал появился на сайте издания.
В качестве первого примера эксперты привели предпринимательницу Кайли Дженнер, которая любит экспериментировать со своей внешностью. Отмечается, что в марте 2020-го она опубликовала видео, на котором показала, как парикмахер окрашивает корни ее светлых волос. При этом на кадрах было видно, что натуральные пряди 23-летней звезды на самом деле жидкие и короткие, в отличие от тех, что запечатлены на фотографиях. На данный момент у предпринимательницы накладные темные волосы, длина которых доходит до ее колен.
Старшая сестра Дженнер, телезвезда Ким Кардашьян, также часто меняет длину волос. Отмечается, что в одном из интервью она рассказывала о способе скрыть накладные пряди. По ее словам, она туго заплетает короткие волосы по обеим сторонам лица до самого затылка, чтобы нарощенные гармонировали с ее естественными прядями.
В список вошла и американская певица и актриса Ариана Гранде, которая известна своей фирменной прической — длинным конским хвостом. В 2014 году она написала в своих соцсетях о том, что испортила волосы, поскольку в подростковом возрасте ей приходилось обесцвечивать и красить их в красный цвет каждые две недели для съемок в сериале «Сэм и Кэт». «Теперь у меня вновь каштановый цвет волос. Я использую нарощенные волосы, но ношу их в виде конского хвоста. Мои натуральные пряди настолько испорчены, что они выглядят совершенно неряшливо, когда я их распускаю», — призналась она.
Модель и соведущая телешоу Loose Woman Кэти Прайс рассказала The Sun о том, что она удалила накладные пряди с целью восстановить состояние своих натуральных волос. В итоге выяснилось, что светловолосая звезда на самом деле брюнетка.
Голливудская актриса Холли Берри также неоднократно прибегала к наращиванию волос. По информации издания, в нулевых знаменитость долгое время ходила с короткой стрижкой пикси. Поскольку волосы долго отрастают, Берри использовала накладные пряди. Она отметила, что они ей нравятся, так как с ними не так сложно «возиться», как с ее естественными кудрями.
Ранее в феврале эксперты рассказали о действенном способе достижения густых волос. Согласно материалу The Sun, питание является ключевым фактором в поддержании здоровых и блестящих волос как у женщин, так и у мужчин. В рацион необходимо добавлять зелень, нежирный белок, витамины А и Е, витамины группы В, а также фолиевую кислоту и кальций.
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Звёзды , Кэти Прайс , Ким Кардашьян
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