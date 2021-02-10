Константин Ивлев назвал дату свадьбы с Валерией Куденковой 

Шеф-повар и телеведущий пообещал устроить веселое торжество в казачьем стиле.

Константин Ивлев назвал дату свадьбы со своей молодой избранницей, Валерией Куденковой. Пара собирается расписаться 14 февраля в одном из московских ЗАГСов.

Без торжества тоже не обойдется — молодожены планируют устроит весёлый праздник в марте в Тамани, на родине Валерии.

Гуляния затянутся на два дня пройдут в казачьем стиле — планируется церемония венчания в церкви, народные блюда и выступления артистов.

«Что такое свадьба? Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет всё нескромно! Но всё, как мы любим — со вкусом, весельем, расколбасом. Есть такой замечательный фильм "Горько". И нет, мы не будем делать "Горько-2". Мы сделаем "Горько в кубе». Так что, наблюдайте обязательно. Это будет супервесело, круто и бесшабашно»,

— рассказал Ивлев о грядущем торжестве в своем блоге.