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«Это вымогательство!»: Хэлли Берри поддержала мужчин, вынужденных платить алименты 

Teleprogramma.pro и ещё 2 11 февраля 2021
Хэлли Берри поддержала мужчин, вынужденных платить алименты
Фото: teleprogramma.pro
На днях оскароносная актриса Хэлли Берри опубликовала в Instagram надпись с фразой: «Женщины вам ни черта не должны», в комментариях под которой развернулась целая баталия о гендерных ролях. И 54-летняя звезда сама в ней участвовала, постепенно переходя с темы отношений к алиментам.
Здесь стоит отметить, что в 2014 году суд обязал женщину выплачивать ее бывшему мужу, фотомодели Гэбриелу Обри по 16 тысяч долларов в месяц на содержание их общей дочери Налы. Так что артистка оказалась в ситуации многих разведенных мужчин.

«Чтобы выплатить это, нужны огромные силы. И, кстати, это неправильно и это вымогательство! — цитирует комментарии Хэлли сайт Just Jared. — Я плачу уже десять лет. Я считаю, что если женщина или мужчина должны платить алименты, которые намного превышают разумные потребности в поддержке ребенка, то это неправильно!»

При этом в рассуждениях актрисы нет перегибов в сторону одного из полов, она считает, что и мужчины, и женщины должны одинаково трудиться для содержания своих детей. Но во многих ситуациях, по мнению звезды, люди, получающие алименты, пользуются ими для себя, чтобы поддерживать желанный уровень жизни. Это она явно кинула камень в огород бывшего мужа, который на 10 лет младше нее и далеко не так знаменит.

«Благодаря законам, людям разрешено использовать детей, чтобы получать деньги, чтобы они могли вести образ жизни, который они не только не заработали, но и это намного превосходит разумные потребности ребенка, и это неправильно. Я вижу в этом насилие»,

— пишет Берри.
Она назвала законы об алиментах «устаревшими», «больше не отражающими современный мир». «Я живу с этим каждый день, и могу сказать, что это сложно. Я полностью понимаю чувства тех мужчин, которые ощущают, что они были использованы системой», — призналась актриса.
Добавим, что у нее есть еще один ребенок от последующего брака. Его артистка содержит сама. Всего она была замужем четыре раза, но эти браки никогда не длились больше пяти лет.
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