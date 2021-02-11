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«Я не поверила, что нашли преступников»: Ирина Круг о раскрытии убийства мужа спустя 17 лет 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
«Я не поверила, что нашли преступников»: Ирина Круг об убийстве мужа
Фото: Globallookpress.com
Певица Ирина Круг в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила убийство своего мужа знаменитого шансонье Михаила Круга.

«Я не поверила, что нашли преступников. Там столько следователей сменилось. Тем более прошло столько лет. Дело закрывали и казалось, что это никогда не закончится. На меня в 26 лет свалилось все. Я потеряла мужа, только родился сын. Я только сама знаю, как мне было тяжело в тот момент».

Как отметила Ирина Круг, ее муж очень хотел много детей.
«Он хотел большую семью. Такому мужчине можно и десять детей родить. Я всегда с Михаилом разговаривала на «вы». Михаил Владимирович. С чем это было связано я не знаю. Он всегда жил и старался для меня. Я ощутила любовь, подарки и внимание с его стороны с первого дня знакомства. Миша — щедрый человек. Он мог решить любую проблему», — заметила она.
Напомним, что в 2019 году в доме артиста провели следственный эксперимент, в котором участвовал Александр Агеев, член тверской ОПГ «Волки».
Позже Агеев написал чистосердечное признание о том, что действительно принимал участие в убийстве Михаила Круга. Что до второго убийцы певца, то он погиб вскоре после преступления — с ним расправился один из «волков». Смотрите также:
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Звёзды , Ирина Круг , Михаил Круг
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