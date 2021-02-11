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Звезды, резко подурневшие за последнее время 

Passion.ru 2 часа назад
Пандемия коронавируса с ее вынужденной изоляцией, бесчисленными онлайн-конференциями и собраниями по Zoom сильно повлияла на внешность многих людей. Недаром в 2020 году многократно возросло количество обращений к пластическим хирургам. Несмотря на то, что многие сумели похудеть и улучшить свою форму, большинство осталось крайне недовольно изменениями. Не обошла стороной эта проблема и знаменитостей, некоторые из которых сильно сдали за последние несколько месяцев или крайне неудачно поэкспериментировали над собой в попытках вернуть былую красоту и молодость.

Деми Мур

Открывает обзор резко подурневших знаменитая голливудская актриса, которая наделала много шума своим неожиданным преображением (заметим, не в лучшую сторону). На показе Fendi мало кто рассмотрел наряд и роскошные серьги, которые представляла Мур на подиуме, — все внимание было приковано к изменившемуся лицу, странной форме губ и гипертрофированным скулам звезды. Конечно, впоследствии Деми заявила, что это все профессиональный грим, однако следы пластики заметны невооруженным взглядом на снимках и видео актрисы без макияжа и фильтров. И, будем честны, внешность некогда очень красивой женщины изменилась не в лучшую сторону.

Алиса Казьмина

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина также стала выглядеть практически неузнаваемой. Алиса утверждает, что виной всему тяжелое аутоиммунное заболевание, фанаты обвиняют ее в чрезмерном увлечении филлерами и пластическими операциями, но что бы не было причиной, факт остается фактом: от былой красоты женщины не осталось и следа. Надеемся, что Алиса справится со своим недугом и вернет себе цветущий внешний вид.

Шэрон Стоун

Конечно, звезде «Основного инстинкта» уже 62 года, но на красных ковровых дорожках до последнего времени она выглядела блистательно. Казалось, что время не властно над ней и она, подобно Хелен Миррен и Мерил Стрип, останется прекрасной красавицей. Однако карантин не пощадил и ее. Судя по многочисленным прямым эфирам, которые Стоун устраивала в своих социальных сетях, она все же слегка сдала, но есть шанс, что к сезону премий она вновь вернет себе былую форму (лишь бы при этом не вышло как с Деми Мур).

Джиджи Хадид

25-летняя Джиджи по праву считается одной из самых красивых моделей мира. О точеных скулах, как у нее, мечтали девушки по всему миру. Однако все изменилось в конце сентября 2020 года, когда знаменитость родила долгожданную дочку. С тех пор модель полностью посвятила себя материнству, будто забыв о внешности и лишнем весе, которым обзавелась во время беременности. Конечно, она все еще красива, но поклонники все чаще выражают сомнения в том, что она когда-нибудь вернется на подиум.

Бритни Спирс

В последнее время состояние Бритни Спирс, в 2000-х бывшей кумиром молодежи, вызывало опасения даже у ее самых преданных поклонников. Певица из девушки-мечты превратилась в странную женщину с грязными волосами, неаккуратным макияжем и слегка сумасшедшим взглядом. А странные танцы, которыми она регулярно делилась в социальных сетях, навели на мысль, что у звезды есть психические проблемы.

Адель

В середине 2020 года певица наделала немало шума своим впечатляющим похудением. Сбросив 45 килограммов, она уменьшилась практически вдвое и выглядит совершенно неузнаваемой. Однако не все изменения пошли Адель на пользу. Да, из пышной ее фигура стала едва ли не модельной, появилась талия и пропал второй подбородок! Но лицо звезды сцены выглядит изможденным, под глазами мешки, что делает ее на 10 лет старше истинного возраста. Сложно поверить, что ей всего 32 года.

Кейт Мосс

В 90-е Кейт Мосс была иконой стиля, называемого «героиновый шик», и одной из самых высокооплачиваемых супермоделей мира. Стоит отметить, что в молодости она вела весьма разнузданный образ жизни, из-за которого неоднократно оказывалась в реабилитационных центрах, который вкупе с вредными привычками и ее любовью к загару в конце концов сказался на внешности. Особенно сдала Мосс в последние месяцы: на фотографиях, сделанных папарацци, у нее, помимо целлюлита, наблюдаются еще и тусклый цвет лица, и впечатляющая сетка морщин.

Памела Андерсон

Не так давно «Спасательница Малибу» вновь легла под нож пластического хирурга, в результате стала еще более неузнаваема, чем раньше. Лицо Памелы больше похоже на застывшую восковую маску, а форма носа, губ и скул выглядят совсем по-другому.

Наташа Королева

Если смотреть на фотографии певицы в ее микроблоге в социальной сети Instagram, кажется, что она из той редкой категории женщин, которые практически не стареют с годами. Однако появление Королевой в интервью Ксении Собчак показало истинное положение вещей: то ли пандемия, то ли скандал с изменой мужа довели Наташу, но выглядела она откровенно плохо — гораздо старше своих 47 лет.

Елена Корикова

После выхода на экраны телевизоров сериала «Бедная Настя» нежная блондинка Корикова проснулась по-настоящему знаменитой. Сердца россиян были покорены безвозвратно. К сожалению, в последнее время актриса сильно изменилась. В попытках удержать молодость Елена явно перестаралась, и теперь не все поклонники узнают ее на фотографиях.

Марина Хлебникова

Внешний вид Марины Хлебниковой поражает: она очень сильно похудела и постарела. Изменилась она настолько сильно, что в этой изможденной женщине с большим трудом можно узнать популярную в 90-х певицу. И с каждым годом все становится только хуже. Естественно, в СМИ из-за столь драматичного преображения появились слухи о том, что звезда злоупотребляет алкоголем, сама Марина яростно все отрицает, уверяя, что виной всему тяжелая болезнь.
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Звёзды , Фото , Елена Корикова , Шэрон Стоун , Андрей Аршавин , Кейт Мосс , Алиса Казьмина , Бритни Спирс , Мур Деми , Марина Хлебникова , Мерил Стрип , Ксения Собчак , Памела Андерсон , Адель , Наташа Королева , Хелен Миррен
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