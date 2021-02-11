Звезды, резко подурневшие за последнее время 

Пандемия коронавируса с ее вынужденной изоляцией, бесчисленными онлайн-конференциями и собраниями по Zoom сильно повлияла на внешность многих людей. Недаром в 2020 году многократно возросло количество обращений к пластическим хирургам. Несмотря на то, что многие сумели похудеть и улучшить свою форму, большинство осталось крайне недовольно изменениями. Не обошла стороной эта проблема и знаменитостей, некоторые из которых сильно сдали за последние несколько месяцев или крайне неудачно поэкспериментировали над собой в попытках вернуть былую красоту и молодость.

Открывает обзор резко подурневших знаменитая голливудская актриса, которая наделала много шума своим неожиданным преображением (заметим, не в лучшую сторону). На показе Fendi мало кто рассмотрел наряд и роскошные серьги, которые представляла Мур на подиуме, — все внимание было приковано к изменившемуся лицу, странной форме губ и гипертрофированным скулам звезды. Конечно, впоследствии Деми заявила, что это все профессиональный грим, однако следы пластики заметны невооруженным взглядом на снимках и видео актрисы без макияжа и фильтров. И, будем честны, внешность некогда очень красивой женщины изменилась не в лучшую сторону.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина также стала выглядеть практически неузнаваемой. Алиса утверждает, что виной всему тяжелое аутоиммунное заболевание, фанаты обвиняют ее в чрезмерном увлечении филлерами и пластическими операциями, но что бы не было причиной, факт остается фактом: от былой красоты женщины не осталось и следа. Надеемся, что Алиса справится со своим недугом и вернет себе цветущий внешний вид.

Конечно, звезде «Основного инстинкта» уже 62 года, но на красных ковровых дорожках до последнего времени она выглядела блистательно. Казалось, что время не властно над ней и она, подобно Хелен Миррен Мерил Стрип , останется прекрасной красавицей. Однако карантин не пощадил и ее. Судя по многочисленным прямым эфирам, которые Стоун устраивала в своих социальных сетях, она все же слегка сдала, но есть шанс, что к сезону премий она вновь вернет себе былую форму (лишь бы при этом не вышло как с Деми Мур).

Джиджи Хадид

25-летняя Джиджи по праву считается одной из самых красивых моделей мира. О точеных скулах, как у нее, мечтали девушки по всему миру. Однако все изменилось в конце сентября 2020 года, когда знаменитость родила долгожданную дочку. С тех пор модель полностью посвятила себя материнству, будто забыв о внешности и лишнем весе, которым обзавелась во время беременности. Конечно, она все еще красива, но поклонники все чаще выражают сомнения в том, что она когда-нибудь вернется на подиум.

В последнее время состояние Бритни Спирс, в 2000-х бывшей кумиром молодежи, вызывало опасения даже у ее самых преданных поклонников. Певица из девушки-мечты превратилась в странную женщину с грязными волосами, неаккуратным макияжем и слегка сумасшедшим взглядом. А странные танцы, которыми она регулярно делилась в социальных сетях, навели на мысль, что у звезды есть психические проблемы.

В середине 2020 года певица наделала немало шума своим впечатляющим похудением. Сбросив 45 килограммов, она уменьшилась практически вдвое и выглядит совершенно неузнаваемой. Однако не все изменения пошли Адель на пользу. Да, из пышной ее фигура стала едва ли не модельной, появилась талия и пропал второй подбородок! Но лицо звезды сцены выглядит изможденным, под глазами мешки, что делает ее на 10 лет старше истинного возраста. Сложно поверить, что ей всего 32 года.

В 90-е Кейт Мосс была иконой стиля, называемого «героиновый шик», и одной из самых высокооплачиваемых супермоделей мира. Стоит отметить, что в молодости она вела весьма разнузданный образ жизни, из-за которого неоднократно оказывалась в реабилитационных центрах, который вкупе с вредными привычками и ее любовью к загару в конце концов сказался на внешности. Особенно сдала Мосс в последние месяцы: на фотографиях, сделанных папарацци, у нее, помимо целлюлита, наблюдаются еще и тусклый цвет лица, и впечатляющая сетка морщин.

Не так давно «Спасательница Малибу» вновь легла под нож пластического хирурга, в результате стала еще более неузнаваема, чем раньше. Лицо Памелы больше похоже на застывшую восковую маску, а форма носа, губ и скул выглядят совсем по-другому.

Если смотреть на фотографии певицы в ее микроблоге в социальной сети Instagram, кажется, что она из той редкой категории женщин, которые практически не стареют с годами. Однако появление Королевой в интервью Ксении Собчак показало истинное положение вещей: то ли пандемия, то ли скандал с изменой мужа довели Наташу, но выглядела она откровенно плохо — гораздо старше своих 47 лет.

После выхода на экраны телевизоров сериала «Бедная Настя» нежная блондинка Корикова проснулась по-настоящему знаменитой. Сердца россиян были покорены безвозвратно. К сожалению, в последнее время актриса сильно изменилась. В попытках удержать молодость Елена явно перестаралась, и теперь не все поклонники узнают ее на фотографиях.

Внешний вид Марины Хлебниковой поражает: она очень сильно похудела и постарела. Изменилась она настолько сильно, что в этой изможденной женщине с большим трудом можно узнать популярную в 90-х певицу. И с каждым годом все становится только хуже. Естественно, в СМИ из-за столь драматичного преображения появились слухи о том, что звезда злоупотребляет алкоголем, сама Марина яростно все отрицает, уверяя, что виной всему тяжелая болезнь.