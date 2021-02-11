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Ирина Круг: «Я не поверила, что нашли преступников» 

Стелла Шмель 43 минуты назад
Ирина Круг: «Я не поверила, что нашли преступников»
Фото: @irinakrug
Супруга знаменитого шансонье Михаила Круга Ирина вспомнила детали расследования убийства своего мужа. Об этом и многом другом в своей жизни она рассказала в эфире программы "Судьба человека".
В 2019 году в доме Михаила проводили следственный эксперимент, в ходе которого был задействован участник тверской ОПГ "Волки" Павел Агеев. Спустя некоторое время он признался в том, что принимал участие в организации убийства Круга. Второй убийца певца погиб вскоре после совершенного преступления — с ним расправился один из "Волков".

"Я не поверила, что нашли преступников. Там столько следователей сменилось. Тем более прошло столько лет. Дело закрывали и казалось, что это никогда не закончится",

— вспоминала события тех дней Ирина Круг.

"На меня в 26 лет свалилось все. Я потеряла мужа, только родился сын. Я только сама знаю, как мне было тяжело в тот момент",

— сказала она.
Ранее "Рамблер" писал, что Жулин поделился подробностями развода с Навкой.
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