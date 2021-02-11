Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

«Все трачу на одежду»: Харламов высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб» 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Шоумен Гарик Мартиросян в Instagram опубликовал видеозапись со своим коллегой и другом — юмористом Гариком Харламовым. Он взял у товарища небольшое интервью по поводу его заработков.

«Мы берем интервью у самого богатого человека в мире. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?»

— задал вопрос Гарик Мартиросян.

«Зарабатываю семь миллионов долларов в месяц. А Воля — четыре. Я скрываю от вас 70 миллиардов долларов. Я все трачу на одежду».

«Это сейчас на вас знаменитая черная кепка из золота?»

— спросил Мартиросян.

«Все верно. Она с бриллиантами внутри»,

— заметил Гарик Харламов под общий смех.
Ранее Никита из USB якобы рассказал, что месячная зарплата Гарика Харламова на шоу «Камеди клаб» составляет семь миллионов рублей. Павел Воля получает куда скромнее — четыре миллиона рублей в месяц. Позже Константин Маласаев отмечал, что эта информация не соответствует действительности. Смотрите также:
Teleprogramma.pro: последние новости
Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным «Они стреляли в нас обоих»: Ирина Круг вспомнила кошмарную ночь убийства мужа «Они стреляли в нас обоих»: Ирина Круг вспомнила кошмарную ночь убийства мужа
Женский форум
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Павел Воля , Гарик Мартиросян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение