Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

«Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств»: дочь Любови Успенской высказалась о маме 

Teleprogramma.pro и ещё 3 28 минут назад
«У меня была обида»: дочь Успенской рассказала о примирении с матерью
Фото: WMJ.ru
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале по видеосвязи пообщалась со светской львицей и ведущей программы Ксенией Собчак из США. Она отметила, что возобновила общение со своей любимой мамой. Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/tatiana_plaksin_/

«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе».

Татьяна Плаксина Как отметила Плаксина, она с самого детства мечтала, чтобы мама уделяла ей больше внимания. При этом подчеркнула, что ее родительница много работала и рядом с ней все время были какие-то директора и менеджеры. По словам Плаксиной, о карьере певицы она не думает. Ей куда ближе по душе живопись. Девушка рисует картины.
Ранее сама Любовь Успенская отмечала, что дочь наконец-то вышла с ней на связь из Америки, куда уехала чуть меньше года назад после скандала. Она говорила, что любовь и добро в их отношениях с наследницей преодолеют любые преграды. Смотрите также:
Видео дня. Что известно о матери Николая Баскова
Teleprogramma.pro: последние новости
«Все трачу на одежду»: Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб» «Все трачу на одежду»: Харламов в интервью Мартиросяну высмеял их с Волей доходы на «Камеди Клаб» Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж Тодоренко в розовом парике призналась, что Топалов — ее второй муж Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным Татьяна Буланова изменилась до неузнаваемости после начала отношений с новым возлюбленным
Женский форум
Звёзды , Любовь Успенская , Ксения Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
00:19
Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом
Красота
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
06:14
Как обмануть мозг, чтобы худеть без диет. Лайфхаки от специалистов
Еда
Как выглядели российские звезды до популярности
09:33
Как выглядели российские звезды до популярности
Звёзды
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
08:04
Знаменитости, которые отменили свадьбу в последний момент
Звёзды
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
02:41
Почему многих удивляет мать Баскова и что о ней известно
Звёзды
Как королева красоты стала посудомойщицей
01:20
Как королева красоты стала посудомойщицей
Красота
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
08:08
Как выглядят и чем занимаются жены российских политиков
Любовь
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
10:49
Как сейчас выглядят популярные супермодели 90-х
Красота
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
10:04
Двойники голливудских звезд, найденные в России и других уголках планеты
Звёзды
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
04:04
Где сейчас певица с мужским голосом из группы «Чи-Ли»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение