«У меня была обида»: дочь Успенской рассказала о примирении с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Док-ток» на Первом канале по видеосвязи пообщалась со светской львицей и ведущей программы Ксенией Собчак из США. Она отметила, что возобновила общение со своей любимой мамой. Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/tatiana_plaksin_/

«Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек. Просто у меня была обида, что в какой-то момент сцена для нее стала важнее меня. Не чувствую себя счастливой по ряду обстоятельств. По-настоящему счастлива я была, наверное, только в школе».

Татьяна Плаксина Как отметила Плаксина, она с самого детства мечтала, чтобы мама уделяла ей больше внимания. При этом подчеркнула, что ее родительница много работала и рядом с ней все время были какие-то директора и менеджеры. По словам Плаксиной, о карьере певицы она не думает. Ей куда ближе по душе живопись. Девушка рисует картины.

Ранее сама Любовь Успенская отмечала, что дочь наконец-то вышла с ней на связь из Америки, куда уехала чуть меньше года назад после скандала. Она говорила, что любовь и добро в их отношениях с наследницей преодолеют любые преграды. Смотрите также: