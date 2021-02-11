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Король эротики и жертва маньяка: кем был Ларри Флинт 

Даня Виттиг 41 минуту назад
На 79-м году жизни умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на заявление его брата Джимми Флинта. «Рамблер» решил вспомнить, кем был Ларри Флинт.
В детстве Ларри учился в церковно-приходской школе и считал, что юбки выше колена — это грех. А когда вырос, пошел в армию, но служба не привлекла его. Тогда Ларри решил разбогатеть.
В 1964 году он открыл свой первый стриптиз-клуб в Дейтоне, желая поскорее заработать денег. На клуб жаловались, но полиция не смогла закрыть его.
Спустя 10 лет Флинт понял, что эротика хорошо продается и основал журнал Hustler. Скандальную известность издание получило после публикации откровенных фото бывшей первой леди Жаклин Кеннеди.
Ларри Флинт был женат пять раз, но его главной любовью была Алтея, с этой девушкой он основал свой журнал. В ходе врачебной ошибки она заразилась ВИЧ, болезнь приковала Алтею к постели. Она погибла от передозировки наркотиков.
Ларри постоянно проводил время в судах, а в 1978 году маньяк Джозеф Пол Франклин подкараулил Ларри и его адвоката и выстрелил в них из винтовки. Флинт выжил, но остался инвалидом-колясочником. Он также просил суд не казнить преступника.
Сейчас бизнес Флинта — это империя, которая состоит из роскошных казино, сети магазинов для взрослых и стриптиз-клубов.
В 1996 году вышел фильм "Народ против Ларри Флинта". Биографическая картина о сексуальной революции показала, как люди решили отомстить Флинту. Фильм номинировали на премию "Оскар", но героя на церемонию не позвали.
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Звёзды , Фото , Жаклин Кеннеди , Ларри Флинт
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