Харламов прокомментировал их с Волей доходы на Comedy Club 

Юморист Гарик Мартиросян взял у товарища и коллеги Гарика Харламова интервью, спросив о его заработках. Видеозапись Мартиросян опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мы берем интервью у самого богатого человека в мире. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?»

— задал вопрос Гарик Мартиросян.

На что Харламов ответил, что его заработок составляет семь миллионов долларов в месяц. А у его коллеги Павла Воли — четыре. И добавил, что еще от всех скрывает 70 миллиардов долларов, и все деньги тратит на одежду. Затем Мартиросян спросил:

«Это сейчас на вас знаменитая черная кепка из золота?»

«Все верно. Она с бриллиантами внутри»,

— смеясь отметил Гарик Харламов.