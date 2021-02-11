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Харламов прокомментировал их с Волей доходы на Comedy Club 

Мария Грибова 1 час назад
Юморист Гарик Мартиросян взял у товарища и коллеги Гарика Харламова интервью, спросив о его заработках. Видеозапись Мартиросян опубликовал на своей странице в Instagram.

«Мы берем интервью у самого богатого человека в мире. Скажите, пожалуйста, сколько миллионов долларов вы зарабатываете в месяц?»

— задал вопрос Гарик Мартиросян.
На что Харламов ответил, что его заработок составляет семь миллионов долларов в месяц. А у его коллеги Павла Воли — четыре. И добавил, что еще от всех скрывает 70 миллиардов долларов, и все деньги тратит на одежду. Затем Мартиросян спросил:

«Это сейчас на вас знаменитая черная кепка из золота?»

«Все верно. Она с бриллиантами внутри»,

— смеясь отметил Гарик Харламов.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Бородина и Бузова осудили содержанок.
Звёзды , Видео , Гарик Харламов , Гарик Мартиросян
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