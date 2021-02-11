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Бузова хочет спеть гимн России на Олимпиаде 

Клео.Ру 1 час назад
Бузова хочет спеть гимн России на Олимпиаде
Фото: Клео.Ру
Ольга уверена, что страну незаслуженно обижают, и она сможет представить ее достойно, доказав всем мощь и величие России. Люди просят ее отказаться от этой затеи.
Телеведущая посчитала, что ее новый трек обидели незаслуженно, и решила на этом не останавливаться. Звезда сообщила фолловерам, что у нее есть заветная мечта, которую она намерена реализовать в ближайшее время. Бузова собирается спеть гимн России.
Ольга уверена, что многие в мире желают зла нашей стране. Именно поэтому российских спортсменов незаслуженно обижают, а достижения не признают. Сама артистка любит Россию, гордится Родиной и уверена, что сможет достойно представить ее, спев гимн.
Ольга собирается сделать это не просто на своем концерте или в студии какого-нибудь шоу. Женщина признает, что для реализации поставленной задачи, ей нужна масштабная площадка, например Парад Победы, Олимпиада или международный чемпионат.
Бузова желает, чтобы о ней и стране услышал весь мир.
Ольга уверена, что поклонники ее поддержат и помогут ей в осуществлении этой мечты. Опубликованные знаменитостью пост собрал несколько тысяч комментариев. Большинство из них вновь оказались не самыми положительными.

«Только это не трогай», «Не смей, Оля! Не надо», «Не дай Бог!», «Не позорься уже… Споет она», «Ну, какой гимн? Палку-то не перегибай. Скажи лучше, сколько в очередной раз тебе заплатили за эту чушь?»

В этот раз звезда на негативные комментарии не отвечала, а положительных оказалась немного. Некоторые пользователи сети предположили, что Бузова начала сравнивать себя с Леди Гагой, которой доверили петь гимн страны на инаугурации Джо Байдена. Разницу в своих вокальных данных и таланте американской певицы она, видимо, не учла.
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