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Похоронивший жену певец Сумишевский не стал отказываться от гастролей 

Газета.Ru 1 час назад
Похоронивший жену Сумишевский не стал отказываться от гастролей
Фото: Газета.Ru
Певец Ярослав Сумишевский после смерти жены заявил в Instagram, что не будет отказываться от гастрольного тура и ближайшего концерта в московском клубе "Крокус Сити Холл".
Он попросил поклонников поддержать его.

"Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители — тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи",

— объяснил Сумишевский.

"Я не вправе сдаваться, потому что она бы не сдалась",

— добавил он.
29 января Сумишевский с супругой ехали на концерт в село Солгон Ужурского района. Машина попала в ДТП, водитель погиб на месте, Наталья сильно пострадала, впала в кому. Сам Ярослав Сумишевский получил легкие травмы. Женщину похоронили 10 февраля.
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