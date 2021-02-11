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Как живет незамужняя Марина Могилевская, ставшая матерью в 41 год 

Клео.Ру 2 часа назад
Как живет актриса Марина Могилевская, ставшая матерью в 41 год
Фото: Клео.Ру
Марина Могилевская — актриса с естественной красотой, которая мечтала в жизни о простом женском счастье. Она была замужем два раза, но оба брака оказались неудачными. А когда актриса неожиданно родила дочь в 41 год, поклонники удивились: почему незамужняя женщина вдруг решилась на такой серьезный шаг?
Марина Могилевская в детстве не мечтала об актерской карьере. Она собиралась стать дипломатом, но не прошла экзамены в МГИМО. Тогда будущая звезда окончила Институт народного хозяйства в Киеве по специальности «экономика и бухгалтерский учет».
В кино женщина пришла случайно. Подруга предложила Марине сходить на пробы, что у нее получилось весьма удачно. Актрису утвердили на роль Маруси в фильме «Каменная душа» (1989). Могилевскую так сильно захватил съемочный процесс, что она решила не расставаться с кинематографом. Она устроилась в Театр им. Леси Украинки. При этом никакого актерского образования у женщины не было. Затем звезда все-таки окончила театральный институт им. Карпенко-Карого.
Еще до поступления в институт Марина Могилевская встретила свою первую любовь. Она вышла замуж за кинооператора Виталия Запорожченко. Брак продлился 10 лет, после чего бывшие возлюбленные развелись. Актриса решила круто изменить свою жизнь и переехала из Киева в Москву. Там она вскоре снова вышла замуж. Ее вторым избранником стал продюсер Александр Акопов. Но и этот брак не продлился долго. Детей у актрисы ни от первого, ни от второго замужества не было.
Клео.Ру
Актриса запомнилась, благодаря таким кинопроектам, как «Каменская» (2000-2005), «Марш Турецкого» (2000-2007), «Кухня» (2012-2017). Могилевская также строила карьеру телеведущей, но это у нее вышло не слишком удачно.
В 2011 году пользователей сети потрясла новость о том, что 41-летняя незамужняя актриса неожиданно родила дочь. Имя отца девочки Марина Могилевская так и хранит в секрете. Поклонники тут же решили, что родила актриса, что называется, для себя, дабы скрасить одиночество.
Звезда посвятила жизнь воспитанию маленькой Марии. Сейчас актрисе уже 50 лет, а на экране она стала мелькать все реже. Замуж в третий раз Марина Могилевская так и не вышла.
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Звёзды , Александр Акопов , Марина Могилевская , МГИМО , Клео.Ру
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