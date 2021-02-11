Колдун вспомнила о ревности жены во время «Фабрики звезд»

Певец Дмитрий Колдун в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, как ему удается уже двадцать лет быть рядом с одной женщиной — Викторией Хамицкой. Вместе они со школьной скамьи.

«Она сильно ревновала меня на «Фабрике звезд». Однажды продюсер Виктор Дробыш привез ее на отчетный концерт. Разрешил нам свидание, чтобы она успокоилась. Я находил в себе силы терпеть. Понимал, что мы достаточно молоды. Там было много разных девушек. Со временем я убедил ее, что все у нас будет хорошо. Я доказывал слова действиями. Она перестала со временем показывать мне свою ревность».

Как отметил Колдун, у них все прекрасно в отношениях.

«На мой взгляд, мужская верность зависит от внутренней дисциплины и понимания, что и на что мы меняем. И от женщины многое, конечно, зависит. Когда мужчина понимает, что женщина с ним хорошо себя ведет, любит его, то он никогда не обидит ее. Все говорят: «Все мужчины полигамны». Это далеко не так. В моем окружении есть мужчины, которые делают разные плохие дела, но есть и другие, верные», — сказал Колдун.

Напомним, что у Дмитрия Колдуна и Виктории Хамицкой двое детей — сын Ян и дочь Алиса. Свадьбу они сыграли в 2012 году.